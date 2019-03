Daunenschal - fragwürdiger Trend oder Key-Piece?

Ein Daunenschal ist unser persönliches Key-Piece für jeden Outdoor-Look: Ob zum Wollmantel, der warmen Winterjacke oder dem schicken Trenchcoat - ein Daunenschal macht das Outfit auf Anhieb zum Hingucker. Das Schöne an Daunenfedern ist, dass diese außerordentlich gut wärmen und sich so gut wie jeder Form anpassen - sprich, auch als Schal prima um den Hals gewickelt werden können. Ob Sie zu den Mutigen gehören und in Sachen Daunenschals gleich in die Vollen gehe, oder einer dezenteren Variante des Schals den Vortritt lassen - in unseren Augen gehört er auf alle Fälle zu den Trends-Accessoieres des Herbst und Winters.