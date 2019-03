Nein, durchschnittlich werden 4-8 Behandlungen benötigt, bis alle Zellen zerstört sind und keine Haare mehr nachwachsen. Dennoch lassen sich bereits nach der ersten Behandlung viele Haarfolikel zerstören, sodass an diesen Stellen keine Haare mehr nachwachsen. Gespannt betrachtete und erfühlte ich am Abend das Ergebnis: Die komplette Hinterseite der Oberschenkel war seidenglatt, auch die Schienbeine fühlten sich wie nach einer halbstündigen Rasur sehr glatt an. Lediglich an den Knien und teilweise auf der Vorderseite der Oberschenkel waren noch Härchen zu entdecken. Meine Achseln hingegen sehen komplett haarfrei aus.

Nie wieder Haare! Nach allen 4-8 Behandlungen können Sie Ihren Rasierer getrost wegwerfen. Lediglich kann es bedingt durch starke Hormonveränderungen zur Neubildung von Keimzellen kommen, sodass eine Nachbehandlung nötig ist.