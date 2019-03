Das war Lagerfelds letzte Chanel-Kollektion in Paris

Die Kollektion war eine wunderbare Symbiose aus klassischer Chanel-Eleganz, gepaart mit Komfort und tollen Strukturen. Kostüme mit Glencheck- und Hahnentritt-Muster aus Wolle, elfengleiche Minikleider in reinem Weiß mit Federbordüre sowie lange und weite Silhouetten waren die Hauptmerkmale der Kollektion.

Das Finale war grandios und an Emotionen nicht zu übertreffen: Arm in Arm liefen Cara Delevigne & Co. über den Schnee, hier und dort kullerten Tränen. Die Standing Ovations dauerten mehrere Minuten an. Was für eine Show! Danke, Karl!