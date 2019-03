Das sind die neuen Bronzer für den Sommer

Filmstar Bronze & Glow von Charlotte Tilbury

Das Duo aus Bronzer und Highlighter „Filmstar Bronze & Glow“ von Charlotte Tilbury verleiht der Haut einen sonnenverwöhnten Teint setzt die konturen des Gesichts perfekt in Szene. Das Duo gibt es in den beiden Shades „Light To Medium“ und „Medium To Dark“.

Preis um 71 Euro