Das sind die Make-up Trends für den Sommer 2019

In Sachen Make-up auftragen hat Carolin noch den perfekten Tipp für uns parat, wie ein natürlicher Look am besten kreiert werden kann: "Wenn man die Basis hat, kann man alles mit den Händen und der eigenen Körperwärme einarbeiten. Das sorgt für einen perfekten Wet-Look!"

Aber auch ein natürlicher Look bringt gewisse Herausforderungen mit sich, die uns Backstage nicht entgehen: Von Natur aus leicht gerötete Wangen können schnell zu geschminkt aussehen, obwohl dies gar nicht der Fall ist. An dieser Stelle hilft abmattieren, sodass die natürliche Röte zwar vorhanden, jedoch nicht zu präsent ist. Doch wie heißt es so schön? Übung macht den Meister!