Madame.de: Welche Beauty-Produkte sind für solche Looks besonders wichtig?

Der Make-up Markt bietet immer mehr Facetten. Der Due-Stick-Concealer, Highlighter, Creme Rouge oder auch Pouder Rouge sind für die kommende Saison Must-haves. Die Produkte bieten viel Spielraum und man kann sich perfekt ausprobieren. Glosse sorgen für tolle Glanzeffekte und dürfen auch nicht fehlen.

Auf dem Catwalk gibt es einiges an unfinished Looks zu sehen, zum Beispiel bei Antonia Goy. Lippen im multicolor Look, die unfertig aussehen, versprühen eine Menge Lässigkeit. Hierbei haben wir viele Farben miteinander kombiniert.

Madame.de Wie schminkt man den Look von Antonia Goy alltagstauglich nach?

Ich würde sagen, man kann den Look genau so nachschminken. Es ist ein mutiger Look, der eben nicht perfekt aussieht. Auch auf den Augen lässt sich der raw-Look prima kreieren. Es ist so, als würde man mit Q-Tips kurz drüber gehen sodass es aussieht, als hätte man das Make-up schon den ganzen Tag getragen. Man muss nicht immer perfekt sein!

Madame.de: Was ist dein ultimativer Beauty Tipp während der Fashion Week: Wie bekommt man einen müden Teint wieder zum Strahlen?

Viel trinken! Neben mir stehen immer zwei offene Flaschen Wasser gleichzeitig (lacht).

Ich empfehle außerdem wasserfeste Mascara, ein Concealer hilft gegen müde Augen. Creme Rouge sorgt für einen angenehmen Frischekick und lässt die Poren atmen, da es nicht in diese einzieht. Zuletzt hilft natürlich auch ein frischer Lippenstift.

Madame.de: Was ist für dich persönlich aktuell der beste und neuste Trend in der Beauty-Welt?

Für mich sind es nicht die Trends, sondern die Make-up Rituale, die gerade die Beauty-Welt revolutionieren. „Leb' deine personality“ ist zum Beispiel gefragter denn je: Muttermale müssen nicht versteckt werden, man soll zu seinen kleinen Makeln stehen. Gleiches gilt natürlich auch für Freckles. Was wir außerdem beobachten können ist, dass es immer mehr Tools gibt, die für den Endverbraucher zugänglich gemacht werden: „Be your own Make-up-Artist“ lautet das Motto. Augenbrauen-Paletten mit etlichen Shades, Lippen-Paletten und noch viel mehr stehen zur Verfügung. Der Käufer kann sich seinen eigenen Look kreieren und austoben.

Madame.de: Und welcher Trend ist absolut passé?

Diese ganzen Trendrichtungen wie Strobing, Contouring & Co. sollte man beiseite lassen. Es ist alles cool, was selbstbewusst getragen wird. Wir sind in einer Zeit, in der vieles geht und erlaubt ist. Dennoch sollte das Make-up transparent bleiben und nicht zu perfektionistisch sein. Make-up braucht eine Lässigkeit und Leichtigkeit.