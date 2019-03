Das sind die einflussreichsten Beauty-Influencer

Huda Kattan überschreitet kulturelle Grenzen: Die Amerikanerin irakischer Abstammung erreicht mit ihrem Instagram Make-up-Aficionados in der westlichen Welt sowie im Mittleren Osten. Perfekt geschminkte Frauen in Hidschab sind in Kattans Instagram-Feed keine Seltenheit. Ihre Make-up-Linie Huda Beauty gehört zu den Topsellern bei Sephora.

Nr. 4 Nikkie de Jager