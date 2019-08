Das sind die 10 schönsten Modefilme

The First Monday In May

Jedes Jahr findet am ersten Montag im Mai der "Superbowl der Fashionindustire", wie André Leon Talley ihn nennt, statt. Es ist DAS Modeereignis abseits der großen Fashion Weeks. Das Metropolitan Museum of Arts in New York stellt seine Räumlichkeiten zur Verfügung, um die MET-Party samt anschließender Kunstaustellung zu veranstalten. 2015 war das Motto "China: through the looking glass". Über die Schulter von Anna Wintour blickend, bekommen Sie in "The First Monday In May" einen Einblick in die Planung des großen Abends. Sie bestimmt, welcher Star auf der Gästeliste steht und wer nicht "en vogue" genug ist. Der Modefilm ist auf Amazon Prime zu sehen.