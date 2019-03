Möglicherweise sind Sie in Ihrem Freundes- und Familienkreis die Kleinste, das bedeutet aber noch lange nicht, dass sie auch die Zartbesaiteste sind. Ganz sicher nicht, Sie sind nämlich hart im Nehmen und wissen nur zu gut, sich selbst zu behaupten. Denn wer will schon als süß und klein abgestempelt und ständig unterschätzt werden? Sie jedenfalls nicht, so viel steht fest! Kleine Menschen haben außerdem oft eine quirlige und ansteckend positive Art und sprudeln regelrecht über vor Energie. Sie können einen noch so großen Raum betreten, Sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Vermutlich nicht aufgrund Ihrer Körpergröße, aber ganz bestimmt wegen Ihrer bezaubernden Persönlichkeit.