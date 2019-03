Coco Chanel, Stilikone und Gründerin des französischen Couture Hauses gilt als Impulsgeber des erst kürzlich eröffneten City Hotels. Was die Designerin und Düsseldorf gemein haben? Ihre Verbindung zur Mode! Die lässige Eleganz von Coco spielgelt sich perfekt im Hoteldesign wider: Von der Idee über Skizze und Materialauswahl bis hin zur Laufstegpräsentation nimmt Ruby Coco den kompletten Schaffungsprozess in Form von kleinen Kunstwerken und Bildern in ihrem Inventar auf. In Kombination mit den exklusiven Vintage-Stücken wie Ledersesseln oder Massivholzmöbeln wird der Zeitgeist der 20er Jahre stilsicher in das Hier und Jetzt übertragen.