Das PURADIES auf Erden – Ein Wochenende White Pearl Mountain Days

Unsere Redakteurin hat sich auf den Weg in das weltbekannte Urlaubsparadies Saalbach-Hinterglemm gemacht, um in den Bergen einmal komplett abzuschalten und die Seele baumeln zu lassen. Saalbach ist ein südwestlich von Salzburg gelegener Urlaubsort in den österreichischen Alpen, der vor allem für seine Skigebiete bekannt ist.