Das passiert mit dem Körper, wenn man jeden Tag eine Avocado ist

Die einfach-ungesättigten Fettsäuren in der Avocado senken den Cholesterin-Spiegel, was sich auf Dauer sehr gut auf das Herz auswirkt. Doch auch die Vitamine C und E helfen unserer Gesundheit: Sie hemmen die Produktion von LDL-Cholesterinen, die im Körper Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursachen können. Vitamin C beugt außerdem bakterielle Ablagerungen und Blutgefäß-Erkrankungen wie Arteriosklerose vor.

Der Gehalt von Vitamin K in der Avocado ist beachtlich hoch. Dieses Vitamin ist bei dem Prozess der Blutgerinnung und somit bei der Heilung von Verletzungen beteiligt. Auf lange Dauer gesehen wirken Avocados also entzündungshemmend. Zwar enthalten Bananen auch Vitamin K, allerdings nur halb so viel wie Avocados. Wir merken uns: Avocado geht vor Banane!