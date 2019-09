Das muss jede Frau wissen, die ein Dirndl trägt

Schleife vorne rechts

Tragen Sie Ihre Schleife vorne rechts, heißt das, dass Sie vergeben sind. Frauen in festen Händen können so etwas entspannter auf die Wiesn gehen. Aber auch Frauen, die Single sind, aber in Ruhe mit den Freundinnen feiern wollen, nutzen diese Schleifen-Position, um sich ein paar Anbandel-Versuche zu ersparen.