Kinnkorrektur

Längst nicht jeder Mensch ist mit seiner Kinnform glücklich. "Egal ob Frau oder Mann – ist man mit seinem Kinn unzufrieden, kann dies als persönlicher Makel empfunden werden und zu hohem Leidensdruck führen", weiß Dr. med. Volker Alt, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie an der KÖ-Klinik in Düsseldorf. Genau wie bei der Nase, kann auch am Kinn in Form eines Eingriffs eine Korrektur durchgeführt werden.

Neben den klassisch invasiven Eingriffen der Kinnvergrößerung mittels OP gibt es alternative minimalinvasive Eingriffe im Bereich der Modellierungen des Unterkiefers. Dr. Alt erklärt: "Unterspritzungen mit dickflüssiger Hyaluronsäure modellieren eine markante Kinnpartie und erfordern nur einen geringen Aufwand. Dieses Prozedere muss allerdings ungefähr nach einem Jahr wiederholt werden, da sich die Hyaluronsäure nach und nach abbaut." Bei der unter Frauen stärker verbreiteten Kinnverkleinerung wird das Kinn durch Abtragen des Kieferknochens in die gewünschte Form gebracht.

Etwas anders verläuft der Eingriff bei dem sogenannten Doppelkinn. Eine klassische Fettabsaugung kann das überschüssige Fett entfernen und das Kinn in eine harmonische Form bringen.