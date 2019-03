Das ist die perfekte Zeit, um ins Bett zu gehen

... muss nicht zwingend früh zu Bett gehen. Jeden Abend das gleiche Spiel: Wir nehmen uns vor, rechtzeitig ins Bett zu gehen, um am nächsten Tag ausgeruht und topfit in den Tag starten zu können. Ist diese Maßnahme vielleicht nichts weiter als bloßer Humbug? Ein Schlaf-Rechner soll die optimale Zeit berechnen, wann wir zu Bett gehen sollen – und zwar abhängig von der Zeit, zu der wir aufstehen müssen.

Demnach sei es völlig irrelevant, ob wir früh oder spät zu Bett gehen, solange der Wecker zur gleichen Zeit klingelt. Es kann also der Fall sein, dass wir weniger schlafen sollten – verwirrend, oder?

Der Schlaf-Rechner nimmt den natürlichen Schlafrhythmus in seinen Algorithmus mit auf und geht davon aus, dass jeder in fünf oder sechs Schlaf-Zyklen verfällt, die um die 90 Minuten dauern. Ebenso braucht man im Durchschnitt 14 Minuten zum Einschlafen. Das Ziel ist es, nicht in dem Zyklen, sondern wenn zwischen dieses aufzuwachen, um letztendlich ausgeruht aufzuwachen.