Das ist die beste Tageszeit für Ihre Hautpflege

Zwischen 5 und 7 Uhr morgens steigt die Körpertemperatur an, und der Körper wechselt von der Regeneration langsam in die Aufwachphase. Auch die Hormonproduktion, insbesondere des Stresshormons Cortisol, wird angekurbelt. Dieses beeinflusst den Fettstoffwechsel und Blutzucker und wirkt zudem entzündungshemmend. Generell wappnet sich die Haut nun für die Herausforderungen des Tages: den Schutz vor Feuchtigkeitsverlust, freien Radikalen und schädlichen Umwelteinflüssen. Für die richtige Unterstützung sorgen deshalb Cremes und Seren mit den Vitaminen A, C und E sowie Hyaluronsäure und nährendes Jojobaöl. Kollagendrinks (z. B. Elasten) liefern den Fibroblasten der Haut eine Extraportion an Nährstoffen. Ideal ist der Morgen auch für ein Peeling. Nach einem langen Schlaf ist das Gewebe relativ unempfindlich, sodass man jetzt problemlos losrubbeln kann.

Zwischen 9 und 11 Uhr steigert der Körper allmählich die Durchblutung, die Haut nimmt aktive Wirkstoffe sehr gut auf. Ideal also für straffende Körperlotionen und Anti-Cellulite-Produkte. Der Biorhythmus ist übrigens auch ein guter Ernährungscoach, denn je nach Tageszeit verwertet der Körper Kohlehydrate und Proteine mal besser und mal schlechter. Morgens bevorzugt er in der Regel einen Mix aus Kohlehydraten und Fetten – wobei allein das Gehirn bereits 80 Prozent von der zur Verfügung gestellten Energie verbraucht. Kurze, intensive Sporteinheiten verbrennen hartnäckige Fettdepots nun am besten.