Das ist die beste Mascara der Welt

Lange Wimpern sind der Traum einer jeden Frau. Sie wirken sinnlich und sexy zugleich und auch der perfekte Augenaufschlag ist Ihnen damit garantiert. Wer allerdings nicht auf die Vorteile einer Wimpernverlängerung setzen möchte, hat die Qual der Wahl im Beauty-Regal. Da ist nämlich von "dramatischen Augen" oder "Wimpern wie aufgeklebt" die Rede. Werbe-Slogans, denen sicherlich jede Frau schon einmal Vertrauen geschenkt hat und anschließend herbe enttäuscht wurde. An Ihrer Enttäuschung sind aber leider nicht nur die Marken Schuld: Jede Wimpernreihe ist verschieden - und was die eine Verbraucherin als toll empfindet, kann bei der anderen zu keinem sichtbaren Erfolg führen. Dennoch, die Suche sollten Sie trotzdem nicht aufgeben. Wir hätten zudem auch noch drei Varianten, die zumindest in der MADAME.de-Redaktion auf Gefallen gestoßen sind: