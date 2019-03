Das ist der einzige Sweater, den wir dieses Weihnachten brauchen

GINgle Bells all the way

Ugly Christmas Sweater waren gestern! Dieser Pullover ist zugegeben schon sehr kitschig, aber genau deswegen wollen wir ihn an Weihnachten tragen – zu unseren geliebten Prada Pumps, versteht sich. Wenn Sie ein wahrer Gin-Liebhaber sind und keiner Sorte widerstehen können, dann legen wir Ihnen den Sweater wärmstens ans Herz! Kaufen kann man den wohl witzigsten Weihnachts-Sweater der Welt auf notonthehighstreet.com und das für nur umgerechnet 30 Euro! Auch als Weihnachtsgeschenk ist er bestens geeignet.

