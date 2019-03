Das Geheimnis der Sirt Food Diät

Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine Form von Diäten, d.h. eine Umstellung der Ernährung ist nicht auszuschließen. Die Sirtfood-Diät ist in drei Phasen aufgeteilt: Der Entgiftungsphase (1.-3. Tag), der Umbauphase (4.-7. Tag) und der Aufbauphase (8.-14. Tag). In der Regel dürfen nicht mehr als 1.500 kcal aufgenommen werden.

In den ersten drei Tagen sind nur flüssige Nahrungsmittel wie Smoothies, Suppe und Gemüsebrühe erlaubt, teilweise ein wenig Obst. Erst ab der Aufbauphase darf man z.B. zu Omlett, Fisch & Co. greifen – nicht einfach!

Dennoch: Man hält sich an einen vorgegebenen Diätplan, der besonderes Augenmerk auf die Sirtuine legt, welche tatsächlich nachweislich die Fettverbrennung ankurbeln. Wer sich lediglich von 1.500 kcal am Tag ernährt, verliert sicherlich an Gewicht. Ob der Erfolg von langer Dauer ist, lassen wir an dieser Stelle offen.