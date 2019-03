Was waren wir damals vor dem Fernseher verzückt als Sarah Jessica Parker aka Carrie Bradshaw mit der Saddle Bag in Sex in the City über den Bildschirm huschte. Die im Jahre 1999 vom damaligen Chef-Designer John Galliano entworfene Tasche wurde in diesem Moment zur absoluten It-Bag erkoren. Nicht nur die Modewelt, sondern auch viele Celebrities waren von der Zeitlosigkeit angetan und mischten damit die roten Teppiche auf. Doch mit dem Weggang von Galliano in 2011 endete nicht nur eine Designperiode bei Dior: Auch die Produktion der Saddle Bag wurde eingestellt und war bis jetzt nur noch über zweite Hand zu erwerben.