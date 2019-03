„St. Moritz ist viel mehr als nur High Society, viele Pelzträger und Wintersport“, sagte Susi Wiprächtiger, als sie mich hinter die Geschichte von St. Moritz führte. Zu Fuß schlenderten wir an Luxusläden wie Gucci, Bogner, JetSet, Dolce & Gabbana und Louis Vuitton vorbei, während die Sonne über uns schien. Gerademal 5.000 Einwohner hat das „Dorf“, in der Wintersaison steigt die Bevölkerung auf um die 12.000 - kein Wunder, schließlich sind hier die Winterferien und der moderne Wintersport erfunden sowie die Olympischen Winterspiele zwei Mal ausgetragen worden. Auch das elektrische Licht hat hier auf über 1.800 m.ü.M seinen Ursprung. Susi erklärt außerdem, dass St. Moritz seine Bedeutung eigentlich seinen Heilquellen verdankt, die seit gut 3.000 Jahren bekannt sind. „Leider unternimmt die Stadt in dieser Hinsicht zu wenig“, bedauert sie.

Heutzutage ist St. Moritz vor allem durch sagenhafte Hotels und die unvergleichbare Gastronomie bedankt - deshalb hat es mich in diesen wundervollen Ort gezogen.

Das Badrutt's Palace Hotel mit seiner privilegierten Lage oberhalb des St. Moritzersees ist wohl das berühmteste Hotel der Alpen und eine Ikone der St. Moritzer Fünfsternehotellerie; so laß ich bereits. Und wirklich: Das, was einem dort erwartet ist mehr als ein Hotel: Es ist ein Ort, an dem man zu einer kleinen Familie werden kann, man sich rundum wohl fühlt und es einem an nichts fehlt. Im Sommer kümmern sich 280 Mitarbeiter um das Wohl der Gäste, während der Wintersaison sind es sogar 520. Die Philosophie des Hauses lautet nicht ohne Grund „Uns ist nichts zu groß“.