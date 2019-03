Das Almdorf: Luxus-Retreat mit Calm-down-Garantie

Bei all dem Luxus stellt sich natürlich die Frage, was man für ein Wochenende dieser Art hinlegen muss. Wer in der Hochsaison reist, der muss Minimum pro Nacht 340 Euro hinlegen – hierzu zählt das individuelle Hütten-Frühstück inklusive. Die luxuriösere Variante mit privater Sauna und Weinkeller ist ab knapp 800 Euro die Nacht zu haben. Wer endlich lernen möchte, sich für einen Moment auf das Wesentliche zu konzentrieren und sich selbst wieder wahrnehmen will, dem sei eine Reise wärmstens ans Herz gelegt. Lassen Sie sich im Alm-Spa mit einer Heustempelmassage verwöhnen, entspannen Sie in der Bergkräutersauna und genießen Sie den Sternenhimmel in einer extra dafür vorgesehenen Hütte Mir war gar nicht bewusst, dass es so viele Sterne am Himmel geben kann...

Eines ist ganz klar: Das Almdorf ist nicht nur Trend, sondern eine Vision: Es lehrt einen, sich selbst in einer viel zu schnell lebenden Welt wieder wahrzunehmen und zaubert jedem, der einen Schritt durch die Holztür setzt ein Lächeln ins Gesicht – mindestens bis zur Heimreise.