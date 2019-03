Darum bevorzugen Männer dumme Frauen

Das traurige Ergebnis: Je schlauer der befragte Mann eine Frau einschätzte, umso weniger Interesse hatte er an ihr. Darüber hinaus zeigte sich, dass das männliche Geschlecht offenbar mehr Wert auf ein ansprechendes Äußeres als auf intellektuelle Werte legt. Demnach mussten intelligente Damen im Vergleich zu weniger intelligenten Speed-Dates optisch doppelt punkten, um ihre als negativ empfundene Intelligenz auszugleichen und in die zweite Runde zu kommen.

Aber warum wirkt Intelligenz bei Männern eigentlich so abschreckend? Die Erklärung der Experten lautet: Das Ego eines Mannes leidet, sobald eine Frau mit ihm auf Augenhöhe ist, oder ihn in Sachen Intelligenz übertrifft. Schließlich gefällt sich Mann in der Beschützerrolle ziemlich gut, und die funktioniert mit naiveren, weniger selbstbewussten Partnerinnen nun einmal besser. Wir Frauen ticken da übrigens völlig anders. Bei uns können weniger attraktive Herren mit intelligentem Witz und Cleverness punkten. Ganz ehrlich, gibt es etwas Langweiligeres als einen Abend mit einem extrem gut aussehenden, aber leider völlig hohlen Typen zu verbringen? Äh ... Nein!