The Fontenay

Traumhafter Ausblick über die Alster und einen leckeren Drink aus der Bar in der Hand - so kann man entspannt in den Feierabend starten. Die Nähe zum Wasser ist jedoch nicht das Einzige, was Gäste in das 5-Sterne-Hotel lockt: Im Spa genießt man ebenfalls die Vorzüge des tollen Ausblicks von oben und im Infinity Pool können Sie so richtig die Seele baumeln lassen.