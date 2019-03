Leckere Curry-Rezepte

Indisch-inspiriertes Grünkohl-Spinat-Linsen-Curry

Zutaten

400 g Spinat

400 g junger Grünkohl

200 g Berglinsen (über Nacht in Salzwasser eingeweicht)

1 große Zwiebel

5 Knoblauchzehen

30 g geschälter Ingwer davon ein paar schmale Streifen zum Garnieren abschneiden

1 1/2 EL Koriandersamen

1 1/2 EL Kreuzkümmel

1 grüne Chilischote

250 ml würzige Gemüsebrühe oder Gemüsefond

Dose Kokosmilch (am besten Aroy-D)

1 Bund Koriandergrün und ein paar Stiele zum Bestreuen, etwas Salz

Zubereitung

Die eingeweichten Linsen gut abspülen und in Salzwasser etwa sechs Minuten kochen. Sie sollten gar sein, aber noch etwas Biss haben, dann Wasser abgießen. Koriandersamen und Kreuzkümmel ohne Fett in einer Pfanne goldbraun rösten und im Mörser fein zerstoßen. Zwiebel und Knoblauchzehen schälen, fein hacken und in wenig Öl in einem großen Topf glasig braten. Mit Gemüsebrühe ablöschen. Die fein gehackte Chilischote, einen Esslöffel Salz und die Gewürze zugeben und alles aufkochen. Spinat, Grünkohl und Koriandergrün grob hacken und einrühren. Etwa 2–3 Minuten kochen, dann die Kokosmilch und den geriebenen Ingwer einrühren und kurz zusammen erhitzen. Salzen und mit etwas Koriander und Ingwerschnitzen dekorieren, dazu Reis oder Perlgraupen servieren.