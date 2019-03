Creative Director Susanne Kölbli von Thomas Sabo: So finden Sie das perfekte Schmuckstück

Sind Sie eher der zurückhaltende Typ oder der Extravagante? Stehen Sie auf opulente Statement-Pieces oder filigrane Schmuckstücke? Das Schöne an Schmuck ist, dass sich für jeden Typen die richtigen Stücke finden lassen und somit jedem Träger eine ganz persönliche Note verleihen. Susanne Kölbli ist der kreative Kopf hinter Thomas Sabo und verleiht mit ihrem unverkennbarem Stil der Marke Authentizität und eine eigene Seele. Wir haben Sie nach Ihrer täglichen Dosis Inspiration gefragt und welcher Schmuck zu welchem Typ passt.

Madame.de: Wenn Sie Schmuck über drei Worte definieren müssten – welche wären das?

Susanne Kölbli: emotional, verbindend, zeitlos

Glitzer, Farbe, fein oder opulent – Auf welche Trends dürfen wir uns im kommenden Jahr freuen?

Es ist tatsächlich ein Mix aus allen Komponenten, wobei man gerade die Saison- Highlights unserer Glam & Soul Damenkollektion besonders gut über ihre prachtvolle Farbigkeit beschreiben kann. Unsere neue Royalty Serie ist damit absolut en vogue und von den Juwelen Königin Viktorias inspiriert. Jedes Schmuckstück dieser Serie ist ein Fashion-Statement, als Pretiosen strahlen sie aber auch Stärke und Souveränität aus. Sehr filigran sind dagegen die Designs unserer Mini Chakra Serie gearbeitet, die die hinduistische Symbolik der sieben Chakren aufgreift. Sehr feminin ist auch unsere Tree of Love Serie, der Lebensbaum steht für feste Erdung und Entfaltung der Persönlichkeit.





Gibt es spezielle Formen & Materialien, die absolut out sind?

Natürlich hat jede Saison ihre Trends und Strömungen, die sich immer in besonderen Formen und Materialien widerspiegeln. Aber prinzipiell sind Schmuckdesigns zeitlos und individuell. Der Träger soll sich mit seinen Schmuckstücken identifizieren können und da wir alle unterschiedliche Charaktere sind, ist es schwer hier etwas einzugrenzen oder als out zu bezeichnen.

Haben Sie ein Lieblingsstück aus der aktuellen Thomas Sabo Kollektion?

Ich bin grundsätzlich gerne etwas unangepasst und liebe es, Stile zu vermischen! Daher trifft es meist ein „Lieblingsmix“ besser. In dieser Saison darf aber die lange Power Necklace aus Tigeraugen-Beads aus unserer Kollektionslinie Rebel at heart nicht fehlen. Wir haben die Linie ja vor 10 Jahren eingeführt und sind sehr stolz, dass sie mittlerweile das Image der Marke durch ihre starken und selbstbewussten Designs so sehr prägt. Die Power Necklace mit einem Guru-Bead am Ende ist von Malas, den traditionellen buddhistischen Gebetsketten, inspiriert.

Der Dalai Lama trägt übrigens auch so eine Kette – ich mache gerne Yoga, das geht mit diesem Schmuckstück dann gleich viel besser!