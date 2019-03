Koidis erklärt: Wer es (leider) bis hierhin geschafft hat, ohne zwischendurch im Krankenhaus zu landen und irreparable Schäden an seinem Körper davonzutragen, der sollte jetzt nur noch ein Ziel haben: An Gewicht zunehmen!

Da man viel an Muskelmasse verloren hat, wird der Körper zu einer Fett-absorbierenden Maschine: Er will so schnell wie möglich die Energiereserven auffüllen. Die Fettzellen des menschlichen Körpers haben ein hervorragendes Gedächtnis: Das normale Gewicht an Körperfett kann demnach viel schneller erreicht werden und wird womöglich noch übertroffen.

Wer jetzt noch daran zweifelt, ob dieser Kampf die Kilos nicht doch wert war, dem präsentieren wir gerne, was er nun über Monate erreicht hat:

Einen eingebrochener Stoffwechsel Eine höhere Chance Diabetes zu bekommen, da die Insulinwerte angestiegen sind

3. Fett wird effektiver und schneller gespeichert

Das Muskelgewebe hängt schlaff herunter, die körperliche Gesundheit ist am Tiefpunkt. Das Bewusstsein auch. Die Beziehung zum Essen hat sich negativ verändert und eine Essstörung klopft quasi schon an die Haustür

6. Soziale Isolation