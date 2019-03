Cowboy-Boots: Der Lieblingsschuh für jetzt und immer

Seinen Ursprung hat der Cowboystiefel im 17. Jahrhundert. Viele ehemalige Soldaten verdienten als Viehtreiber ihren Lebensunterhalt. Für ihre Arbeit nutzten sie ihre alten Militärstiefel, die für die Arbeit mit Tieren jedoch vollkommen ungeeignet waren – denn die Stiefel waren vorne zu breit und der Absatz zu flach. Es vergingen fast zwei Jahrhunderte, bis sich Söhne eines deutschen Einwanderers den Problemen der Vieharbeiter – in Amerika Cowboys genannt, daher auch die Bezeichnung des Schuhwerks – annahmen. Sie wandelten den Stiefel in die Form um, die man heute als Cowboy-Boots bezeichnet. Der Stiefel verändert sich mit der Zeit ständig. Besonders, als das Schuh Modell in den 20er Jahren zum Hollywood Liebling wurde.