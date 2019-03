Sie wollen eine starke Körpermitte? Sie wollen Ihr Gleichgewicht und Ihre Körperspannung verbessern? Oder wollen Sie Rückenproblemen vorbeugen? Dann wird es höchste Zeit, Ihre Körpermitte oder besser Ihre Core-Muskulatur zu trainieren. Denn eine trainierte Rumpfmuskulatur stärkt den Rücken, verbessert Ihre Balance und sollte Teil eines jeden Fitness-Programms sein, wie die Ärzte der Harvard Medical School in ihrem Dossier "Core conditioning – it’s not just about abs" empfehlen. Und diese drei Core-Übungen sind besonders effektiv: