Conch-Piercing: Der Schmuck-Trend fürs Ohr

Selbstverständlich ist das Schmerzempfinden immer Typsache. Wenn der eine sich vor Schmerzen nur so krümmen könnte, nimmt der andere den Einstich leicht hin. Was jedoch sicher der Fall ist: Das herkömmliche Stechen des Ohrlochs ist nicht mit einem Piercingstich vergleichbar – und schon gar nicht an dieser sensiblen Stelle! Die Ohrmuschel ist im Gegensatz zum Ohrläppchen wesentlich dicker mit Knorpel versehen, was das Durchdringen der Nadel komplizierter macht. Der Piercer sollte also mit großer Vorsicht an dieser Stelle arbeiten, um das Gewebe nicht noch stärker zu verletzen. Der Pluspunkt eines Conch-Piercings: Knorpel kann sich wieder schnell von dem Eingriff erholen und der Stich verheilt zügiger als an anderen Stellen am Ohr.