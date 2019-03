Vereinfacht gesagt gelangt das Koffein über das Blut in den Kopf. Sobald die Stimulanz das Gehirn erreicht werden dort Rezeptoren geblockt, die ansonsten von einem anderen Stoff namens Adenosin belegt werden. Dieses ist dafür verantwortlich dass wir uns müde fühlen. Dockt nun das Koffein an diese Rezeptoren passiert genau das Gegenteil: Wir fühlen uns wach.

Nun ist es so, dass während des Schlafes auf natürliche Weise das Adenosin von den Rezeptoren „befreit“ wird, sodass im Schlaf viel mehr Platz für das Koffein frei ist. Dies ist der Grund für die erhöhte Wirkung des Koffeins, da es nach dem Schlaf viel mehr Rezeptoren als sonst belegen kann.

Das Koffein benötigt in etwa 20 Minuten um in unser Gehirn zu gelangen, weshalb man maximal so lange schlafen sollte. Schläft man länger, so kann es zu einer Schlaftrunkenheit kommen.

Zahlreiche Studien in Japan sowie aus England belegen diese erhöhte Wirkung von Koffein während des Mittagsschlafes. Generell gilt allerdings, dass man es selbst einmal ausprobieren sollte – und wenn es dann funktioniert hat, sollte man über einen Kaffee und kurzen Nap in der Mittagspause ernsthaft nachdenken.