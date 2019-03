Coffee Guide

Cappuccino, in Italien auch gerne Cappuccio genannt, ist ein auf der ganzen Welt beliebtes heißes Getränk aus Kaffee und Milch. Seinen Namen verdankt er der rotbraunen Farbe des Habits der Kapuzinermönche, die Cappuccinos genannt werden. Zubereitet wird er in einer großen Tasse (150 - 200 ml). Dann schäumt man Milch, um den typischen Schaum zu erzeugen, der sich bei Zugabe oben auf dem Kaffee absetzt. Der Cappuccino hat seinen Ursprung in einer einfachen hedonistischen Idee, ein Getränk zu erfinden, das zu jeder Tageszeit konsumiert werden kann.

Neben der richtigen Kaffeesorte liegt das Geheimnis eines guten Cappuccino in der Wahl der Milch. Die Milch muss einen Proteingehalt zwischen 3,2 und 3,5 Prozent haben. Eine komplexe Proteinstruktur fördert die Lufteinlagerung in der Milch und hilft den Schaum zu bilden und zu stabilisieren. Zu guter Letzt verbessert die Milch das sensorische Erlebnis, denn sie erzeugt Cremigkeit, Geschmack und anhaltende Geschmacksempfindungen. Der Fettgehalt der Milch wirkt sich negativ auf die Schaumzubereitung aus. Je weniger Fett die Milch enthält, desto leichter ist es, stabilen Schaum zu erhalten. Schaum aus entrahmter Milch ist makellos, aber wenig cremig. Die sensorischen Unterschiede zwischen dem samtigen Gefühl und den komplexen Aromen von Milch mit Halbfettstufe oder Vollmilch sind gering. In ernährungswissenschaftlicher Hinsicht ist Milch mit geringem Fettgehalt vorzuziehen. Die ideale Lösung besteht letztendlich darin, den Schaum mit flüssiger Milch bei Kühlschranktemperatur (5 bis 8 Grad) zu schäumen. Benutzt werden sollte mikrogefilterte oder pasteurisierte, homogenisierte H-Milch der Halbfettstufe.