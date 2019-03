Wie würde Stil-Ikone Coco Chanel wohl heute wohnen? Die Antwort darauf lässt sich nur vermuten, wenn es aber nach der dänischen Design-Marke &tradition geht, dann lautet die Antwort: Ziemlich prachtvoll, exklusiv und dennoch zeitgenössisch.

Das Coco Chanel-Apartment befindet sich über der ersten Chanel-Boutique in der Rue Cambon in Paris und verfügt über zwei Etagen. Während die erste Etage vor edler Einrichtung nur so strotzt und sagenhafte 340 m² groß ist, ist die zweite Etage für das Hauspersonal gedacht und misst 170 m².

Familienerbstücke und Gemälde schmücken den großen Eingangsbereich, der über eine ikonisch angehauchte Treppe zu dem einzigartigen Apartment führt, das Geschichte und Gegenwart auf wunderbare Weise vereint.

Besonders beeindruckend ist das historische Deckenfresko, das in den 1930er-Jahren von José-Maria Sert gemalt wurde und sich in der Hauptspiegelhalle befindet. Coco Chanel besaß mehrere Ankleideräume aber nur ein Schlafzimmer, das Sie allerdings gar nicht zum Nächtigen nutzte, denn die Legende besagt, dass Sie bis zu Ihrem Tod eine Suite im Ritz Hotel bewohnte.