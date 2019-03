Cleansing Balm - Abschminken auf die sanfte Tour

Cleansing Balm dient zur porentiefen Gesichtsreinigung und entfernt neben Schmutz auch wasserfestes Make-up mühelos. Das Besondere an dem Reiniger ist, dass sich die feste Beschaffenheit des Cleansing Balms mit Hilfe der Körperwärme in den Händen in ein pflegendes Öl verwandelt. Dieses kann direkt in die trockene Gesichtshaut einmassiert werden und macht die Anwendung denkbar leicht und unkompliziert. Die kleine Gesichtsmassage mit dem Öl sorgt nicht nur für einen genüsslichen Relax-Moment, sondern löst zuverlässig Schmutz, Make-up und alles, was sich sonst noch so in den Poren festgesetzt hat. Im zweiten Schritt muss der geschmolzene Balm nur noch mit warmem Wasser und einem Wattepad oder Tuch abgenommen werden. Was zurück bleibt, ist eine saubere Haut, die durch das Öl optimal gepflegt ist und keinerlei Spannung aufweist.