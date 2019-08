City Guide Tokio: Die besten Tipps für die japanische Metropole

Shopping

Cat Street

Ganz anders als die großen Flagshipstores internationaler Marken in Ginza reihen sich hier auf etwa einem Kilometer kleine lokale Shops, Vintage-Läden, Bars, Nagelstudios, Friseure und Cafés aneinander. Die Cat Street verbindet die Trendviertel Shibuya und Harajuku. Haltestelle Shibuya Station oder Harajuku Station

Beams

Den Conceptstore Beams gibt es in Tokio 21-mal. Wir waren in Shinjuku und haben dort zwischen traditionellen Mitbringseln wie japanischem Geduldsspielzeug, Kimonos und hippen Newcomer-Labels gestöbert. Ideal für einen Trend-Überblick und für ausgefallene Geschenke. www.beams.co.jp/global/

Food

Yakumo Saryo

Eine Galerie, ein Teesalon und ein feines Restaurant werden hier in einem einmaligen Setting kombiniert. Geschmackvoller kann japanisches Interior kaum sein. Allerdings: Wer zum Dinner kommen möchte, muss von einem Stammgast eingeladen werden. yakumosaryo.jp/e/

Tsukiji Fish Market

Ein Muss ist ein Spaziergang über den Fischmarkt, am besten am Vormittag. Die Auslagen regen den Appetit auf einen unkomplizierten Lunch in einem der vielen kleinen Lokale an – oder einen Happen to go. tsukijimarket. or.jp/tukiji_e.htm

Yakitori Toricho

Dieses auf Fleisch- und Fischspieße spezialisierte Mini- Lokal im Keller ist der Hit: Hier probiert man Dinge, die man nie für möglich gehalten hätte wie Knorpel, Herz und Lunge. Roppongi, 7 Chome−10−23

Park Hyatt Bar

Legendär ist die Szene aus „Lost in Translation“, in der Scarlett Johansson und Bill Murray sich an der Bar des „Park Hyatt“ näher kennenlernen. Immer noch legendär sind die Livemusik-Abende und der Wahnsinnsblick aus dem 52. Stockwerk auf die glitzernde Metropole. hyatt.com

Dieser Artikel ist erstmalig in der MADAME-Ausgabe 12/18 erschienen.