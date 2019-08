City-Guide Saigon: Geniale Reise-Tipp für Ho-Chi-Minh-Stadt

Ho-Chi-Minh-Stadt Hotels

• Hotel des Arts

Seit 2015 gehört das City-Hideaway im Stil der 1930er- Jahre zu den Flagships der MGallery-Hotels. Feminin, kosmopolitisch, serviceorientiert. Frauen, die mit Freundinnen reisen, mögen die liebevollen Details wie frei stehende Vintage-Wannen in einigen der 168 Zimmer und Studio-Suiten, die europäisch-vietnamesischen Gerichte in zwei Restaurants und einem Café, das fernöstliche Verwöhnprogramm im „Le Spa des Artistes“ und die Sundowner im „Social Club“, der begehrtesten Rooftop-Bar der Stadt. Und: Boutiquen und Shoppingmalls sind in Laufentfernung. DZ ab 160 Euro, hoteldesartssaigon.com

• Park Hyatt

Fünf-Sterne-Luxus in modern interpretiertem Kolonialstil, nur wenige Schritte vom Opernhaus entfernt. Es herrscht absolute Wohlfühlatmosphäre am 20-Meter-Outdoor- Pool, in den Couple-Suiten des „Xuan Spa“, bei Tee oder Cocktails in der „Park Lounge“, beim mediterranen Fine Dining im „Opera“ oder – mit Blick in die off ene Küche – bei traditionell vietnamesischen oder internationalen Gerichten im „Square One“. Das effiziente Concierge-Team ist rund um die Uhr ansprechbar. DZ ab 240 Euro, park.hyatt.com

• The Alcove Library Hotel

Seine Lage zwischen Airport und City ist nichts für Reisende, die längere Zeit in der Stadt bleiben wollen. Aber durch die extrem günstigen Taxipreise kommt man leicht überallhin. Den Gästen der 24 komfortablen Zimmer serviert man das Frühstück auf der Dachterrasse. Am Abend kann man im „Bookmark“ hervorragend essen, von Seafood-Pasta über Steaks in Senfsauce mit Pilzen bis zu knusprigen Chickenwings. Ach ja, wie der Name verspricht, gibt es überall im Haus Bücher, und zwar in verschiedenen Sprachen. DZ ab 60 Euro, alcovehotel.com.vn

• Villa Song

Das Boutiquehotel mit 23 Zimmern wurde vor zehn Jahren im französischen Kolonialstil an das ruhige Ufer des Saigon River gebaut. Man schläft auf Wunsch im Himmelbett, frühstückt am Pool unter Palmen und wird jederzeit per Bootsshuttle in 15 Minuten in die City gebracht. DZ ab 150 Euro, villasong.com