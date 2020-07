Cinderella Schuhe: Hier werden Märchenträume wahr

Cinderella - Der Film

Nicht nur was für Märchenfans: Am 12. März startet die Realverfilmung von "Cinderella" in den deutschen Kinos. Schauspielerin Lily James ("Downton Abbey") erweckt dabei die Prinzessin zum Leben, in weiteren Rollen sind Richard Madden, Cate Blanchett , Helena Bonham Carter und Stellan Skarsgard zu sehen.

Seine Premiere feierte der Film von Kenneth Branagh allerdings bereits im Rahmen der Berlinale - mit einem besonderen Schmankerl obendrauf: In einer Ausstellung wurden nicht nur zahlreiche schillernde Kostüme gezeigt, die in Zusammenarbeit mit Swarovski entworfen und angefertigt wurden, sondern auch die legendären Cinderella Schuhe, die von namhaften Designern ein Make-Over bekommen haben.