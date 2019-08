Monsiǝur: Es gibt Leute, die behaupten, Waffen zu besitzen sei sozusagen Bestandteil der amerikanischen DNA.

Christian Bale: Dem würde ich energisch widersprechen. Ohne Frage hat das Land eine lange Geschichte, was Waffen angeht. Aber die Zeiten haben sich grundlegend geändert, und die Mehrheit der Amerikaner ist genauso entsetzt darüber, was zuletzt hier passiert ist, wie der Rest der Welt. Nur leider ist die Minderheit, die für den vollkommen freien Besitz von Waffen ist, besonders laut. Und dass es nicht längst strengere Gesetze gibt, liegt nur am mächtigen Lobby-System der US-Politik. Was im Grunde nichts anderes ist als legale Bestechung. Statt wirklich ihren Job zu machen und etwas zu verändern, sind die Politiker hier in einer Tour damit beschäftigt, Geld einzutreiben – und stellen damit fatale Abhängigkeiten von der Waffenindustrie und der NRA, der National Rifle Association, her.

Monsiǝur: Sprechen Sie mit Ihren Kindern über Politik und darüber, was in der Welt passiert?

Christian Bale: Mit meinem Sohn eher im überschaubaren Rahmen, er ist ja erst vier Jahre alt. Aber mit meiner Tochter rede ich tatsächlich viel über solche Themen. Und zwar nicht belehrend, wir tauschen uns richtig aus. Nichts ist lehrreicher, als Kinder zu haben, die Fragen stellen. Denn das ist ja etwas, was viele Erwachsene leider nicht mehr tun. Durch die Gespräche mit meiner Tochter bin ich gezwungen, mir wirklich Gedanken zu machen und mir eine Meinung zu bilden. Und oft muss auch ich mich erst einmal schlau machen, um ihr Erklärungen liefern zu können. Vor allem aber ist es ein echter Austausch, denn es ist spannend zu erfahren, welche Ansichten bereits 13-Jährige haben. Und von ihrer Perspektive kann auch ich viel lernen. Ich habe es eben schon angedeutet, aber glauben Sie mir: Die Kinder sind nicht nur unsere Zukunft, sie werden auch noch unsere Rettung sein!