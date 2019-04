Nicht so hektisch wie New York, menschlicher als L.A. und eine Art Stehaufmännchen, wenn es darum geht, Krisen zu überwinden. „Chicago baut sich auf“, sagte Saul Bellow, „geht in die Knie, kehrt den Schutt weg und beginnt von Neuem.“ Was damit gemeint ist, hat die drittgrößte Stadt Amerikas oft genug bewiesen. Ihre Beinamen, die sie in nicht mal 250 Jahren Geschichte gesammelt hat, sprechen für sich: größter Schlachthof des Landes, Jazz-&-Blues-Metropole, Meat-&-Potato-Town, Emigranten- Eldorado, Rib-Town, Wiege der Wolkenkratzer. Sie war Umschlaghafen für Getreide und illegalen Alkohol und ist aktuell Sitz der weltweit wichtigsten Warenterminbörse.

Ihr größter Schicksalsschlag, ein verheerender Großbrand, der 1871 hunderttausend Häuser in Schutt und Asche legte, schuf die Voraussetzung für Chicagos tollsten Titel: die Stadt der Architekten. In den Jahren nach der Katastrophe verwandelten die Halbgötter unter den Häuserbauern ein trostloses Trümmerfeld in das architektonische Wunderland des 20. Jahrhunderts. Mit der Eleganz eines Frank Lloyd Wright, der allein im Villenviertel Oak Park rund 30 Häuser durch seinen unverwechselbaren Prärie-Stil veredelte; mit der Gradlinigkeit eines Mies van der Rohe, der schnörkellose Konstruktionen aus Stahl und Glas am Ufer des Chicago River platzierte. In neuerer Zeit gefolgt von Helmut Jahn, der sich mit Monumentalbauten wie dem gläsernen State of Illinois Building oder dem halbrunden Xerox Center verewigte. Oder dem Berliner Stararchitekten Paul Kleihues, der die lange Reihe außerordentlicher Museen mit dem Museum of Contemporary Art krönte.