Nicht nur der Name geht unter die Haut und mag auf manch einen im ersten Moment abschreckend wirken: Chemische Peelings. Neben den mechanischen Peelings, die, wie der Name es bereits vermuten lässt, die Haut mithilfe von Peeling-Perlen oder Granulaten glättet, sorgen chemische Peelings durch genau bestimmte Zusammensetzungen an Säuren für pralle, glatte Haut.

Wie genau funktioniert ein chemisches Peeling?

Bei einem chemischen Peeling werden mithilfe von Säuren abgestorbene Hautschüppchen, sonnengeschädigte Haut und Unregelmäßigkeiten wie Verdickungen an der Hautoberfläche entfernt. Die Haut erneuert sich anschließend selbst, was durch die angeregte Kollagenproduktion zu einem glatten, rosigen Ergebnis führen soll. Viele Frauen berichten von einem Gefühl der kompletten Hauterneuerung und Straffung. Weil chemische Peelings nicht ganz ohne sind, raten wir unbedingt zum Besuch bei einer Kosmetikerin, die das Peeling fachmännisch und zielgerichtet aufträgt. Wer sich immer noch unsicher ist, holt sich vor der ersten Anwendung außerdem eine Einschätzung vom Hautarzt oder Dermatologen.