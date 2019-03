Fangen wir mit der Geschichte des Modeklassikers an. Denn hätten Sie es gewusst: Der Chelsea Boot wurde in den 1830er Jahren ursprünglich von einem britischen Schuhmacher, der bereits Königin Viktoria passgenaue Schuhe auf die Füße schusterte, entworfen - und zwar für Männer. Kein Wunder also, dass ausgerechnet die Band Beatles den Schuh in den 1960er Jahren so bekannt gemacht hat. Als der „Beatle-Boot“ geboren wurde, unterschied sich die Form des Boots noch etwas von den Modellen, die wir heute kennen: Der Absatz war wesentlich höher, der charakteristische Gummizug allerdings schon vorhanden. Die bequemen Boots, deren Herkunftsort bereits im Namen steckt, eroberten schnell auch die Herzen der Frauen. Und auch heute noch bekommen wir von den kurzen Stiefeln als London Chelsea nicht genug.