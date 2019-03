Ahoi! Chanel präsentiert die Cruise Collection 2019 im Grand Palais

In diesem Jahr zeigt Karl Lagerfeld die Chanel Cruise Collection 2019 im Grand Palais in Paris und wählt einen riesigen Kreuzschiffdampfer für seine Kulisse aus – Wellengeräusche und Möwen-Gekreische inklusive. Da kommt es einem beinahe so vor, als könne man den Wellengang ganz sanft unter seinen eigenen Füßen spüren. Am unvergleichbaren Feeling fehlt es auf jeden Fall keineswegs.

Das Schiff trug übrigens den Namen „La Paulsa“, benannt nach dem Ferienhaus von Coco Chanel in den 1930er-Jahren.