Mit der diesjährigen Show auf der Fashion Week in Paris - Chanel by the Sea - hat sich das Label um Karl Lagerfeld nicht nur in Sachen Setting mal wieder selbst übertroffen – auch das Make-up hätte nicht besser zu dem Leitmotiv passen können. Mit einem Teint, wie von der Sonne geküsst, liefen die Models den „Catwalk“ aus Sand entlang und begeisterten mit gehighlighteten Wangen und sattem Lippenrot. Auf den Nägeln an Händen und Füßen ging das Beach-Feeling weiter. Gleich zwei neue Nuancen waren zu sehen, die ab Januar 2019 erhältlich sind: N°646 Bleaches Mauve und N°648 Techno Bloom heißen sie und versüßen uns mit einem warmen Erdton, passend zum Sand, und knalligem Neon-Pink die Wartezeit auf die Sommermonate.