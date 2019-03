Revival eines Beauty-Klassikers: Der Lidschatten ist zurück

Chanel bringt mit der Ombre Première Kollektion endlich wieder Leben aufs Lid und macht uns mit zahlreichen Applikationsformen, Texturen und Farben Lust, den Maler in uns wieder zu entdecken. Die intensive Mono-Lidschatten Kollektion gibt Frauen den Mut, einen individuellen Look zu kreieren – ganz im Sinne von Mix and Match. So kann jeder Lidschatten eigenständig getragen werden oder für intensivere Ergebnisse mit einer anderen Farbe oder Textur kombiniert werden.