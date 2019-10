Celine Parfum: Hedi Slimane kreiert neue Parfum-Kollektion

Haute Parfumerie Collection von Celine

Vent Fou lautete der Name des ersten Celine Parfums, das 1964 lanciert wurde. Knapp 55 Jahre später bringt das französische Traditionshaus erstmals wieder Düfte auf den Markt, die unter Kreativdirektor Hedi Slimane entstanden sind. Die Haute Parfumerie Collection beinhaltet elf neue Kompositionen, die sich wie ein Rückblick auf das künstlerische Leben des Designers lesen - und riechen - lassen. So sind Düfte wie Rimbaud auf seine Jugend zurückzuführen und Black Tie ist als Hommage an seine Arbeit beim Traditionshaus Celine zu betrachten.

Alle elf Düfte spielen auf die französische Parfumherstellung in den 60er und 70er Jahren an und beinhalten Komponenten wie Baum Moos, Bergamotte oder Sandelholz. Ergänzt werden diese durch zitrische und rosige Nuancen, die eine perfekte Symbiose zwischen der Tradition und Moderne schaffen.