CBD-Öl: Was bringt das Hanföl wirklich?

Bei Cannabidiol, oder kurz CBD-Öl, handelt es sich um eine Substanz, die aus der Hanfpflanze gewonnen wird. Für alle, die sich jetzt aber fragen, ob sie davon high werden können: nein, der Fall tritt nicht ein. Da CBD aus Faserhanf gewonnen wird, fehlt die psychoaktive Wirkweise, die zum Beispiel im Pendant THC (Tetrahydrocannabinol) vorhanden, und vor allem in Drogenhanfsorten wie der Marihuana-Pflanze vorzufinden ist. Wenn THC also für ein berauschendes Gefühl steht, bewirkt CBD genau das Gegenteil und sorgt für mehr innerliche Gelassenheit.

Mitunter sind hierfür die in CBD-Öl vorhandenen Inhaltsstoffe verantwortlich: Omega-3, Omega-6, Eisen, Magnesium, Zink, Mineralstoffe und Proteine bieten alles, was der Körper braucht und die Selbstheilung/ Schmerzlinderung vorantreibt. Kein Wunder also, dass die Pharmaindustrie Angst bekommt, denn schließlich macht der pflanzliche Wirkstoff vielen pharmazeutischen Produkten mächtig Konkurrenz und könnte eine kostengünstigere Alternative zu Schmerzmitteln und Co. darstellen.