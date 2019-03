Die „Capsule Wardrobe“ umfasst Teile, die niemals aus der Mode kommen. Dazu gehören Röcke, Hosen, Mäntel, Kleider, Pullover, Blazer und Blusen. Ergänzt werden diese Basics durch saisonale Teile. Wie viele Teile insgesamt in eine Capsule Wardrobe gehören, kann allerdings sehr stark variieren.

Einige Konzepte, wie das von Faux, beziehen sich auf zehn bis zwölf Teile, andere auf 16 Basics oder wiederum andere auf ganze 36 oder 40 Kleidungsstücke, die die Grundlage einer Capsule Wardrobe bilden sollten. Jeder sollte individuell für sich selbst entscheiden, mit welcher Anzahl an Kleidungsstücken er seine Bedürfnisse stillen möchte. Wem 10-12 Teile viel zu wenig sind, der kann es mit mehr versuchen. Wem hingegen 36 Kleidungsstücke zu viel sind, der darf gerne reduzieren. Wir geben Ihnen an dieser Stelle ein Modell an die Hand, welches sich an 16 saisonalen Basics orientiert.