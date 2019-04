Candela Novembre im Interview

Madame.de: Weltweit werden Sie für Ihr Stilgefühl bewundert. Ihre Outfits strahlen dabei immer das berühmte gewisse Etwas aus. Was ist Ihr Geheimnis?

Candela Novembre: Ich spiele! Das Leben ist so schon ernst genug, und deshalb ist es das Beste, wenn man Spaß an der Mode hat. Man sollte die tägliche Wahl vor dem Kleiderschrank leicht nehmen. Ich werde von so vielen Dingen inspiriert, die mich beeinflussen. Manchmal gehe ich dann aus dem Haus und bin absolut zufrieden mit meinem Look. Dann sehe ich eine Woche später Bilder davon und denke mir: "Was habe ich mir dabei bloß gedacht?"