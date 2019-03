Die fenix 5S hat alles, was das Sportler-Herz begehrt: Sie bietet neben einem integriertem GPS-System mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk eine Vielzahl an Trainings-Funktionen für unterschiedliche Sportarten wie Laufen, Schwimmen, Indoor-Radfahren, Yoga, Skifahren, Stand-Up-Paddling und mehr an. Als smarter Coach motiviert sie zu mehr Aktivität, indem sie erklommene Etagen, verbrauchte Kalorien, bewegungsintensive Minuten, die Herzfrequenz und zurückgelegte Schritte misst. Auch für Kletteraffine ist die Uhr eine super Option, denn ein Kompass und Höhenmeter-Anzeige sind ebenso vorhanden. Kurzum: Diese Nonplusultra-Uhr muss mein herkömmliches Gerät für vier Wochen ersetzen und beweisen, dass sich der stolze Preis von 600 Euro aufwärts lohnt.

Wie jeder Fitness-Tracker arbeitet auch die fenix 5S mit einer App, die man sich installieren muss, damit alle Aktivitäten im virtuellen Kalender gespeichert werden. Die Einrichtung war unkompliziert und schnell – dachte ich zumindest. Als bei meinem ersten Probelauf nach 45 Minuten eine Distanz von 5 Kilometern angezeigt wurde, dachte ich panisch: So langsam war ich doch gar nicht?

Kleiner Tipp: Gehen Sie sicher, dass Sie auch Kilometer anstatt Meilen eingestellt haben …