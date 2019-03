Bussi-Guide für fremde Länder

Spanien ist wohl eines der beliebtesten Urlaubsziele was nicht nur an dem schönen Wetter, sondern womöglich auch an dem guten Umgangston der Spanier liegt. Egal ob Mann oder Frau, Körperkontakt bei einer Begrüßung ist ein Muss! Frauen tauschen untereinander zwei angedeutete Wangenküsschen, sogenannte „besos“ aus. Die Reihenfolge ist hierbei wichtig: Man beginnt bei der linken, dann folgt die rechte Wange. Die meisten Spanier sehen es bei der ersten Begrüßung als selbstverständlich an, zwei Küsschen zu verteilen. Ein Händeschütteln unter Fremden kann demnach schnell als unhöflich gelten. Der Wangenkuss ist jedoch nur üblich, wenn bei der Begrüßung mindestens eine Frau anwesend ist.

Amore in Italien: Menschen, die sich nahe stehen, klopfen sich auf die Schulter oder verteilen zwei Küsschen – wie in Spanien – auch nur in die Luft gehaucht. Flüchtige Bekannte reichen sich die Hand, wobei Männer aus Höflichkeit warten, bis Ihnen die Frau zuerst die Hand reicht.

Aber auch Vorsicht ist geboten: Wenn aus Küsschen Küsse werden, sollten sich Urlauber in der Stadt Eboli in Kampanien damit zurückhalten, denn die Polizei ahndet dort Küssen im Auto mit einer Geldstrafe von bis zu 500 Euro. Und da sag noch mal einer, Liebe kann nicht wehtun…